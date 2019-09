Alunos da Rede Municipal de Ensino participam de projeto mundial inovador

Pin Compartilhar 0 Compart.

Os alunos da Profª Nivânia Silva (5º ano) da Escola Municipal Profª Maria Aparecida de Abreu tiveram uma manhã muito especial nesta terça-feira (10), ao receberem o Sr. Victor Queiroz, representante do mais novo projeto implementado na Rede Municipal de Ensino de Varginha, o Inventura Experience, um programa inovador idealizado pela Micro:bit Educational Foundation, uma organização sem fins lucrativos, cuja missão é inspirar alunos a se tornarem grandes inventores, desenvolvendo habilidades cognitivas e sociais, aprendendo a ser, conviver, fazer e aprender. A fundação é sediada na Inglaterra e fez o lançamento do BBC micro:bit, um hardware baseado em pequena placa programável que possibilita inúmeras criações, e que está sendo usado em escolas de diversos país es, inclusive no Brasil.

A EM Prof.ª Maria Aparecida Abreu foi selecionada entre outras escolas brasileiras para participar do projeto. São apenas 47 escolas que integram a plataforma no Brasil. Os alunos receberam o material a ser utilizado, gratuitamente, durante o projeto: um livro Inventura “Desbravador” e 1 BBC micro:bit por aluno, além do guia para professor e terão acesso aos aplicativos e ambientes online. O programa terá a duração de três meses e os alunos poderão, inclusive, levar os materiais criados para casa e, assim, compartilhar o aprendizado com os familiares. A partir das aulas será possível desenvolver habilidades como criatividade, liderança, colaboração e raciocínio lógico.

Os alunos estão muito motivados e interessados e já estão trabalhando com os kits. O objetivo maior é aprender coisas diferentes, de maneiras diferentes, por meio de experiências, projetos e colocando realmente a mão na massa.

O projeto é mais um investimento da atual administração, e busca proporcionar uma Educação moderna e de qualidade, que trará aos alunos o desenvolvimento de suas habilidades, do pensamento crítico/analítico e do empreendedorismo, preparando-os de forma integral para o futuro.

Além de toda a equipe pedagógica, alunos e professoras, estiveram presentes na ocasião, a secretaria municipal de Educação, Rosana Carvalho, e a coordenadora de projetos, Solange Conde. Logo após a aula inaugural, o aluno Victor Raphael Alves fez uma linda homenagem a toda a plateia, cantando e tocando violão, juntamente com seus colegas de classe, que o acompanharam com a música “A flor e o beija-flor”. Foi um momento de muita emoção!

A Secretaria Municipal de Educação agradece a toda equipe pedagógica da EM Prof.ª Maria Aparecida Abreu, representadas pela sua diretora Giselle Maria Ribeiro de Souza, pela supervisora Roberta Sarmento Barbosa e pela professora Nivânia Silva, que receberam o projeto com tanto carinho.

Texto: Solange Conde/SEDUC – Varginha/MG / Fotos: Divulgação