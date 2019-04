Alunos da Oásis participam de contação de histórias na Biblioteca Pública

As histórias dos livros “A Menina do Labirinto”, de Carmem Vieira Brandão, e “Gato Camaleão”, de Luciane Madrid César, foram contadas nesta terça-feira (09/04) para os alunos da Oásis (Organização de Assistência e Serviços Integrados aos Sujeitos com Necessidades Especiais).

As próprias escritoras fizeram a contação das histórias em duas sessões: uma de manhã e outra à tarde. “As crianças interagiram muito. São bastante inteligentes! Fiquei emocionada, pois foi a primeira vez, desde o lançamento do livro, que pude contar a história para o público”, destacou Carmem Brandão.

A bibliotecária Eliana Costa fez o sorteio de livros infantis e os alunos fizeram uma visita ao acervo. A atividade compôs a comemoração do Dia Nacional do Livro Infantil promovida pela Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural. A programação gratuita começou no dia 1º e vai até 26/04 na Biblioteca Pública de Varginha com ações para públicos de todas as idades.

“Cheguei à conclusão que a criança que está dentro da gente continua ali. Basta só um incentivo para ela despertar. Foi assim na semana passada com a contação de história feita aos idosos, que voltaram a ser crianças ao ter contato com os fantoches. Hoje, com os alunos da Oásis, foi da mesma forma, porque eles ficaram muito curiosos para saber as histórias e se divertiram muito”, disse Luciane Madrid César, que fez a contação de história vestida como o personagem.

▶ Conheça as histórias