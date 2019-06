Alunos conscientizam comunidade sobre violência contra idosos

Alunos do curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Sul de Minas estiveram no PSF Dr. Carlos Fagundes, em Três Pontas, conscientizando a comunidade presente quanto à violência contra a pessoa idosa.

Segundo a coordenadora do curso, Mônica Ferreira, esse tema ainda é pouco explorado, mas de suma importância para profissionais que atuam na área da saúde. “Objetivo é discutir as diferentes formas de violência, assim como apontar lugares onde o agressor possa ser denunciado. Essa violência é conhecida como violência silenciosa, pois muitas vezes o agressor reside junto à vítima”, explicou.

O Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, é marcado pelo dia 15 de junho. A data foi instituída em 2006 pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Rede Internacional de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa.

Objetivo da data, segundo a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República do Brasil, é “criar uma consciência mundial, social e política, da existência da violência contra a pessoa idosa, além de, ao mesmo tempo, disseminar a ideia de não aceitá-la como normal”.

Segundo um documento elaborado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) um em cada seis idosos é vítima de algum tipo de violência. Se você souber de alguma violência, denuncie, disque 100. A denúncia é sigilosa e anônima.

Fonte e foto: Unis