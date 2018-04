Alunas de Fisioterapia do Unis realizam atividades voltadas para a saúde da mulher

Durante o mês de março, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) realizou diversas atividades voltadas para as colaboradoras do Grupo Unis. Dentre as ações desenvolvidas, as alunas do primeiro e nono período do curso de Fisioterapia organizaram uma atividade voltada para a saúde da mulher.

Sob supervisão da Coordenadora do curso, Profa. Ma. Mônica Beatriz Ferreira as alunas realizaram orientações posturais, alongamentos musculares e Pompages.

“Dentre as funções do fisioterapeuta a prevenção é um dos alvos desse profissional. Ensinar os princípios de cuidados pessoais que os farão entender como melhorar as queixas de dor na coluna”, explicou a Profa. Mônica.

As colaboradoras participaram de atividades de integração de corpo e mente, trabalhando o contato entre pessoas, incentivando o diálogo, respeito e percepção maior das limitações e avanços que são alcançados com pequenas manobras fisioterapêuticas.

As alunas ofereceram massagens também para as participantes. Com a correria do dia-a-dia e as posturas incorretas, as fibras musculares ficam tensas, se contraem e sofrem pequenas lesões, causando a dor. A massagem proporciona o relaxamento e tira a tensão dessas fibras, que ficam mais relaxadas e livres para se movimentar sem causar dor.