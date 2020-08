Alerta ligado: Varginha confirma 14º óbito por coronavírus, o sexto em oito dias

Pin Compartilhar 0 Compart.

Cidade registrou cinco mortes seguidas nos últimos dias.

Redação CSul/Foto: Agência Minas

Há uma semana atrás, no dia 30 de julho, Varginha registrava a oitava morte por Covid-19, na ocasião o óbito de uma senhora de 86 anos, com comorbidades. Porém, os registros da doença que pareciam controlados no município, acenderam uma forte luz amarela após seis mortes serem confirmadas em apenas oito dias.

Entre os óbitos confirmados praticamente de forma seguida, está o do vereador e radialista, Carlos Costa que faleceu no último dia 3.

Vereador foi vítima de complicações do novo coronavírus/Foto: Ascom Câmara Municipal

A confirmação do 14º óbito divulgada no boletim diário epidemiológico desta sexta-feira (7), o sexto seguido na cidade, levou a prefeitura à reforçar o pedido para que os habitantes respeitem às medidas de segurança.

Alerta da prefeitura

Em comunicado, o Secretário Municipal de Saúde, Dr. Luiz Carlos Coelho, chamou novamente à responsabilidade dos varginhenses. “Estamos no platô de aceleração de casos e internações; é preciso muito cuidar-se”, destaca o secretário de Saúde.

Dia dos Pais

Sobre a comemoração do “Dia dos Pais” que ocorrerá neste domingo (9), o secretário enfatizou os cuidados preventivos que deverão ser tomados principalmente em possíveis aglomerações. “Espero que todos estejam cientes das medidas de prevenção, principalmente com os pais tendo em vista que em muitos deles pertencem ao grupo de risco.” Coelho ainda completou dizendo que, este não é o momento para churrascos, almoço familiar e comemorações. A melhor forma de demonstrar carinho e amor é manter medidas de prevenção.” – disse, o infectologista.

Boletim de hoje

Segundo a Secretária Municipal de Saúde, o óbito confirmado nesta sexta-feira (7), é de um homem, de 50 anos, que tinha comorbidades. Ainda conforme o boletim, Varginha teve aumento de 20 casos em relação ao balanço de ontem (6), chegando a 417 registros confirmados.

Quatro novos pacientes estão recuperados da doença. Ao todo, 316 pessoas já se curaram. Outras 27 estão internadas, sendo 17 na enfermaria (sete positivos) e oito no CTI (dois positivos).

Confira mais detalhes no boletim desta sexta-feira: