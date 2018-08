Alarme causa suspeita de crime em banco no Centro

Uma grande mobilização da Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (22) no Centro de Varginha, chamou a atenção de quem passava pelo local. De acordo com a Polícia Militar, o alarme do Banco do Brasil foi acionado de forma acidental.

A PM foi acionada e rapidamente realizou o cerco nas principais vias de acesso à Avenida Rio Branco onde fica localizado a agência.