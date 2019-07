Água Doce Sabores do Brasil tem programação especial para o Dia da Gastronomia Mineira

Você sabia que existe o Dia da Gastronomia Mineira? É isso mesmo, o dia 05 de julho é dedicado para homenagear essa culinária tão única e irresistível. Pensando justamente nos amantes da boa e típica comida mineira, a Água Doce Sabores do Brasil, rede de franquias de alimentação de casual dining, irá promover a 2° edição do Festim Água Doce na unidade de Varginha, em Minas Gerais.

A data da comemoração foi reconhecida em 2012 e não foi escolhida em vão. No dia 05 de junho de 1889 nascia o escritor Eduardo Frieiro, autor do “Feijão, Angu e Couve – Ensaio sobre a comida dos mineiros”, primeiro livro de gastronomia mineira, lançado em 1966, que mostra o caráter artístico e histórico da culinária regional.

O cardápio dessa edição do festim será preparado por quatro mãos. O chefe executivo, André Yuki, e a Chef da casa, Marzia Balbino, que irão preparar o melhor da comida típica. Entre as opções, serão servidos: torresmo, galinhada Água Doce, feijão tropeiro, vaca atolada, linguiça caseira, angu, couve, frango de minas, costelinha do chef, farofa de banana, entre outros pratos.

Para o chef executivo, André Yuki, o evento vem para valorizar e resgatar a história e valores da gastronomia mineira, utilizando ingredientes da terra com uma releitura contemporânea. “Falar de Minas e não associar à gastronomia é quase impossível. Minas tem cheiro, aroma e cor de gastronomia”, explica.

Para participar do Festim Água Doce é necessário fazer a reserva antecipada, os ingressos são limitados e vendidos a R$ 36 por pessoa. Bebidas e sobremesas serão cobradas à parte.

Mais informações

Água Doce – Unidade Varginha

Endereço: Av. Salum Assad David, 6 – Santa Luiza – Varginha – MG

Reservas e informações (35) 3214-7549 (atendimento após às 17h de terça-feira à sábado)

Sobre a Água Doce

Os restaurantes da Água Doce são destino para famílias e grupos de amigos que buscam fazer de almoços, jantares, happy hours e confraternizações variadas um momento especial de entretenimento. O cardápio é extenso, repleto de delícias da culinária brasileira servidas em fartas porções e pratos. Além do extenso menu de cachaças e drinques, a casa é reconhecida pelo melhor Escondidinho do País, presente nas versões tradicional (carne de sol), camarão, frango e bacalhau. Explorando o conceito rústico, os restaurantes proporcionam espaço aconchegante aos clientes, com música ao vivo e espaço kids, mais conhecido como Doce Cantinho. Atualmente, são 78 unidades em nove estados. Além do conceito de restaurante completo, a rede lançou duas marcas com modelos mais enxutos voltados para shopping centers, centros empresariais, supermercados e locais com alta movimentação de pessoas: Água Doce Express e Rei do Escondidinho.