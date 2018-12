Água Doce Sabores do Brasil de Varginha está na segunda etapa do concurso Melhor Caipiroska do Brasil

Iniciativa é promovida pela Diageo, detentora das marcas Smirnoff, Johnnie Walker, Cîroc, entre outras

A caipirinha, bebida que virou a paixão nacional de grande parte dos brasileiros, ganhou novas vertentes ao longo dos anos. A caipiroska, por exemplo, é feita com vodca e vem ganhando muitos adeptos em diferentes regiões do Brasil. Diante disso, a Diageo, detentora da consagrada marca Smirnoff, decidiu promover o concurso de Melhor Caipiroska do Brasil. Com toda experiência no segmento de alimentação e principalmente na produção de drinques variados, a Água Doce Sabores do Brasil não poderia ficar de fora desta iniciativa. Dessa forma, a unidade de Varginha, localizada no estado de Minas Gerais, se inscreveu e foi classificada para segunda etapa do concurso.

Na primeira etapa são escolhidos os bares melhor avaliados de cada uma das cinco regiões brasileiras. Em seguida, cada região contará com, ao menos, uma receita de caipiroska como finalista. Já na terceira etapa, as cinco receitas finalistas irão disputar a grande final da Melhor Caipiroska do Brasil – Smirnoff. “Passamos para a segunda fase do concurso com uma receita de caipiroska de dar água na boca. Aqui na Água Doce vendemos uma opção chamada Caipiroska Cascão, preparada com goiaba vermelha, goiabada, açúcar mascavo, limão siciliano, vodca Smirnoff e pedras de gelo. A segunda fase conta com 250 candidatos e estamos entre os 100 na classificação geral, sendo que apenas duas casas do estado de Minas Gerais conseguiram estar acima desta posição. Estamos orgulhosos com o resultado conquistado até o momento e confiantes para seguirmos para a última etapa”, revela o franqueado de Varginha, André Yuki.

Na segunda etapa do concurso da Melhor Caipiroska do Brasil é possível que os consumidores avaliem os drinques que estão concorrendo. Basta entrar no site https://caipiroskasmirnoff.com.br. Em seguida, clicar no menu em Avalie. Espere a página carregar, selecione o estado de Minas Gerais, a cidade de Varginha e digite Água Doce no nome do bar. É preciso fazer um cadastro rápido com nome completo, e-mail e senha para acesso. Agora, você avalia quesitos como sabor, originalidade e apresentação. A votação pode ser feita apenas por maiores de 18 anos e será realizada até o dia 03 de fevereiro. Já o grande vencedor será anunciado no final do mês, no dia 28.

Sobre a Água Doce

Os restaurantes da Água Doce são destino para famílias e grupos de amigos que buscam fazer de almoços, jantares, happy hours e confraternizações variadas um momento especial de entretenimento. O cardápio é extenso, repleto de delícias da culinária brasileira servidas em fartas porções e pratos. Além do extenso menu de cachaças e drinques, a casa é reconhecida pelo melhor escondidinho do País, presente nas versões tradicional (carne de sol), camarão, frango e bacalhau. Explorando o conceito rústico, os restaurantes proporcionam espaço aconchegante aos clientes, com música ao vivo e espaço kids, mais conhecido como Doce Cantinho. Atualmente, são aproximadamente 80 unidades em 11 estados, mais o Distrito Federal. Além do conceito de restaurante completo, a rede lançou duas marcas com modelos mais enxutos voltados para shopping centers, centros empresariais, supermercados e locais com alta movimentação de pessoas: Água Doce Express e Rei do Escondidinho.

Fonte e fotos: Água Doce