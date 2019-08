Água Doce recebe evento de neurogastronomia

Pin Compartilhar 0 Compart.

Pela primeira vez, a Água Doce Sabores do Brasil de Varginha, irá reunir o melhor da gastronomia no evento MindChef. Iniciativa será realizada no dia 29 de agosto, a partir das 20h, e contará com a participação do chef, Fábio de Barros, que irá compartilhar todas as experiências da neurogastronomia com os convidados.

Na cozinha, além de escolher os ingredientes corretos, precisamos prepará-los com sabedoria. Levando tais fatores em consideração, o chef executivo da Água Doce de Varginha, André Yuki, decidiu promover o MindChef, um evento focado em quem deseja saborear descobertas e temperar suas competências de forma inédita e descontraída, tudo isso cozinhando ao vivo. Esse treinamento é o primeiro e único de elevação pessoal e profissional no Brasil que une a gastronomia e o neurobusiness – união da ciência comportamental e negócios, e que tem o intuito de trazer inovação e sucesso aos participantes.

Após 20 anos dedicados aos estudos do marketing com seus efeitos neurológicos, o chef Fábio de Barros, resolveu fundir suas duas grandes paixões: a gastronomia e o neurobusiness, criando de forma inédita esse encontro especial de valorização que eleva as competências pessoais e profissionais. Além da presença do chef, o evento traz um cardápio com entrada, prato principal e sobremesa, preparados na hora.

Foto: Água Doce Varginha