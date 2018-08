Água Doce realiza hoje 3º Wine Dinner

Hoje (15), a partir das 20h, acontece o lançamento dos vinhos reservas com o rotulo “Chef”, assinado pelos Chef da casa André Yuki e Augusto Haki, na versão Cabernet Sauvignon e Tannat da safra 2014, na Água Doce Cachaçaria, em Varginha. São vinhos produzidos e embalados nas serras gaúchas pela premiadíssima vinícola Família Bebber. Uma experiência gastronômica imperdível! São apenas 30 vagas, no valor de 98 reais por pessoa

Entrada

Salada Mineira

Harmonizado: Almejo – Merlot

Prato de Entrada

Frango com Quiabo

Sobre Coxa com Molho de Pomodoro, sobre cama do tradicional Angu Mineiro

Harmonizado: Reserva do Chef – Cabernet Sauvignon – safra 2014

Prato Principal

Arroz Mineiro com Couve Crispy e Costelinha com Ervas

Harmonizado: Reserva do Chef – Tannat – safra 2014

Sobremesa

Romeu e Julieta, uma releitura da versão clássica

Harmonizado: Espumante Rose Vero

Obs.: Inclusos um prato de cada e mais uma taça de degustação de cada vinhos para harmonização, água com ou sem gás.

O Água Doce fica à Av. Salun Assad David, 6, Bairro Santa Luiza, em Varginha. Para informações ligue (35)3214-7549.

Fonte: Água Doce