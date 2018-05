Água Doce de Varginha é vice-campeã do Festival Gourmet e Cultural do Sul de Minas

A grande final do concurso “O sabor que tempera a cidade” aconteceu no Via Café Garden Shopping, uma das atrações do Festival Gourmet e Cultural do Sul de Minas, que foi realizado entre os dias 20 de abril a 13 de maio.

A Água Doce de Varginha foi a vice-campeã, com o prato Arroz Cremoso com camarão e Mix de Queijos. O primeiro colocado foi o SeoHaki e o terceiro, o Sericícola Bistrô.

Nove restaurantes concorriam à disputa, que gera reconhecimento e fomenta a culinária sul-mineira. Cada um teve 30 minutos para preparar seu prato diante dos jurados – que experimentaram e deram suas notas.

A avaliação seguiu os seguintes critérios: apresentação do prato; criatividade; sabor; textura; aroma; combinação e harmonia dos ingredientes.

Entre os jurados estavam os chefs Mauro César de Paula (Chef Executivo do Hotel SenacGrogotó), Ederson Campos (da Frente da Gastronomia Mineira), Luciano Nunes (Restaurante Braseado), Gilberto Neto (Menu Funcional) e Wellington Espanha (Proprietário da WEspanha Comunicação Inteligente).

“É uma conquista que reflete nosso trabalho pela excelência e satisfação dos nossos clientes”, resume André Yuki, chef da Água Doce de Varginha. “Mostra, ainda, o engajamento dos nossos colaboradores, que se esforçaram muito para obter um bom resultado”.