Agosto deve começar com chuva, frio e possibilidade de geada

Uma frente fria vinda do Sul do Brasil pode provocar chuva e esfriar ainda mais o tempo em Varginha a partir deste sábado (3), o primeiro do mês de agosto.

Segundo a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia – Inmet, Anete Fernandes, ainda é cedo para cravar a ocorrência de precipitações e baixas temperaturas, mas a tendência é de que a frente fria avance rápido. Ela deve chegar ao Sul do país na quarta-feira (31), ao Sul de Minas no sábado (3).

“Por ser oceânica, a massa vem fria e úmida e pode causar precipitações no Estado. Depois dela, vem uma massa de ar frio continental que pode atingir as regiões Oeste e Centro-Sul de Minas, mas ainda é cedo para prevermos as temperaturas e volumes de chuva”, detalhou a especialista.

Segundo o Clima Tempo, no domingo (4) e na segunda-feira (5), a temperatura mínima pode chegar aos 3ºC, podendo gear na cidade.

Para o decorrer da semana, a expectativa é que a grande amplitude térmica continue, com temperaturas mais baixas durante a noite, madrugada e início da manhã e mais elevadas à tarde. A temperatura máxima prevista é 27ºC e a minima 9ºC.

Nesta semana, a umidade relativa do ar deve ficar na média dos 30%, por isso alguns cuidados são necessários.

Recomendações da Defesa Civil

• Hidrate-se durante o dia;

• Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

• Evite frituras;

• Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;

• Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;

• Evite banhos com água muito quente, pois ressecam ainda mais a pele; se necessário use hidratante;

• Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;

• Em caso de incêndio em mata ou floresta, avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193).

Fotos: Márcio Borges / Varginha Online