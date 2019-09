A Fundação Cultura de Varginha trabalha a cada dia para incentivar e animar a população varginhense, com diversas apresentações, cursos, oficinas e divertimento. Confira abaixo a agenda cultural de Varginha:

🎨 Exposição de artesanato da Aminarte

Horário: seg a sex – 8h30 às 18h | sáb – 8h30 às 13h

Local: Foyer do Theatro Capitólio

Aberto ao público

🖌 Oficina gratuita de artesanato

Horário: 14h às 17h

Local: Casa do Artesão

Inscrições gratuitas pelo (35) 3690-2700

+ info: wp.me/p3Gdhw-3AW

▶ Quarta-feira (11/09)

Acreditar com o Coração: Inclusão, Música e Arte

Horário: 19h30

Local: Theatro Capitólio

Entrada – 1kg de alimento não-perecível

+ info: (35) 9 9232-8840

▶ Quinta-feira (12/09)

🎶 1ª Oficina – Projeto Brasileirinhos

Horário: 14h às 15h / 15h35 às 16h35

Local: E. M. José Augusto de Paiva

Voltado para alunos do 3º ano 5º ano

🎸 5ª da Boa Música com a banda After That

Horário: 20h às 22h

Local: Estação Ferroviária

Aberto ao público

+ info: wp.me/p3Gdhw-3B8

▶ Sábado (14/09)

🥁 Samba na Comunidade – 4ª edição

Horário: 15h às 21h

Local: Império da Serrinha – R. Oiapoque, 145 – Santana

Entrada gratuita com nome na lita.

Enviar pelo WhatsApp (35) 9 8810-0547

🎨 Última dia – Exposição da Assoart na Casa do Artesão

Horário: o das demais lojas do Shopping

Local: Via Café Garden Shopping

Aberto ao público

▶ Domingo (15/09)

🎨 Abertura – Exposição da AAPV na Casa do Artesão

Horário: o das demais lojas do Shopping

Local: Via Café Garden Shopping

Aberto ao público

🎷 Seresta na Praça, com o Conjunto Primo Trombini

Horário: 20h às 22h

Local: Praça Getúlio Vargas

Aberto ao público

☎ Mais informações: (35) 3690-2700.