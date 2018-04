Afas BH visita o 24º bpm para conhecer o projeto Urban Guetto

Na tarde desta terça-feira (3), o 24º Batalhão de Polícia Militar recebeu em sua sede três membros da Associação Feminina de Assistência Social e Cultura (AFAS) de Belo Horizonte, para conhecerem o Projeto Urban Guetto, da Afas Varginha.

Assim que chegaram as membros da AFAS BH tiveram contato com os integrantes do Projeto Urban Guetto, cerca de 30 jovens. Logo iniciaram um bate-papo para conhecer mais sobre o Projeto e os participantes.

O grupo Urban Guetto possui 50 membros com idades entre 13 e 18 anos, que através de uma parceria com a AFAS Varginha, realizam seus ensaios de dança na sede do 24° BPM. Eles já se apresentaram em vários eventos na cidade, região, Brasil a fora e até mesmo em eventos culturais no exterior. O objetivo do Projeto é propiciar aos jovens participantes o acesso à arte, à cultura e trabalhar a interação social através dos movimentos e rítmicos.

Após a conversa houve uma apresentação de dança do Urban Guetto, que chamou a atenção e arrancou sorrisos de todos os presentes. A parceria foi renovada e o grupo foi bastante elogiado, sendo destacado que a dança pode transformar vidas. Ao final todos se cumprimentaram e as membros da AFAS BH desejaram sucesso ao Projeto Urban Guetto.