Aeroporto recebe visita de técnicos norte-americanos

Grupo veio analisar o potencial de Varginha para melhoria e aumento do transporte aéreo

No último domingo (22), um grupo de consultores americanos, da Agência de Comércio e Desenvolvimento dos EUA (USTDA)visitaram Varginha juntamente com representantes do Governo do Estado de Minas Gerais.

O grupo veio avaliar o potencial do município e além do Aeroporto, principal alvo da expansão, a comitiva visitou o Porto Seco, o Centro da cidade e o Condomínio Industrial.

O estudo visa auxiliar o planejamento de novas políticas e ações, socioeconômicas de Minas Gerais, por meio da melhoria e aumento do transporte aéreo.

De acordo com o diretor do Aeroporto, Rogério Evaristo, nos próximos meses deverá ser divulgado esse balanço e cinco aeroportos mineiros serão escolhidos para receber os investimentos que impulsionarão os negócios.

O prefeito em exercício Vérdi Melo, que acompanhou a comitiva de sete pessoas, explica que “essa é uma iniciativa do governo americano em parceria com o governo de Minas para fazer um diagnóstico de várias áreas como o crescimento socioeconômico, localização, emprego e economia; esse documento será destinado aos governos americano e mineiro e também para o nosso município”, afirmou.

Vérdi avalia ainda que “só de Varginha já estar sendo visitada demonstra o forte potencial do município e esse diagnóstico será um instrumento forte para buscarmos novos investimentos”.

Representantes da Secretaria Municipal de Turismo, chefiados pelo secretário Barry Charles Sobrinho, também recepcionaram a comitiva.