Aeroporto de Varginha amplia pista e poderá receber aviões de grande porte

Depois da conquista da estação meteorológica, a Prefeitura de Varginha divulga outra notícia sobre o aeroporto. Foi publicada no Diário Oficial da União a aprovação do Plano Básico de Zona de Proteção do Aeródromo.

A portaria 727/ICA do Ministério da Defesa foi encaminhada para o Aeroporto de Varginha no dia 4 de dezembro.

Com isso, o código da pista que era 2 (comprimento de 1.500m) passa para 3. Com a pista de 1.650m o aeroporto está apto para receber aviões de maior porte como as aeronaves da Embraer, com capacidade para até 120 passageiros.

A conquista é comemorada por toda a Administração, já que o processo levou anos para ser aprovado. Agora é necessário aguardar a publicação do NOTAM – Notice to Airman – no Rotaer (informações da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC), que vai conter todos os detalhes do aeroporto de Varginha.

De acordo com o supervisor do Aeroporto Major Brigadeiro Trompowski, Rogério Evaristo, “a previsão é que todo o processo seja concluído em janeiro”.

O vice-prefeito Vérdi Lúcio Melo comemora. “Varginha, que já possui voos diários que atendem toda a região, agora avança ainda mais no transporte aéreo, seja de pessoas ou cargas, o que refletirá inclusive na conquista de novas empresas que terão mais facilidade para trazer e levar seus profissionais ou produtos“. Vérdi conclui que já terão início também os estudos do entorno do aeroporto, pois agora as construções nas suas proximidades ficarão mais restritas devido à segurança.

Fonte e foto: Prefeitura Municipal de Varginha