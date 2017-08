Advogados poderão usar o estacionamento de faculdade durante audiências no CEJUSC

Em reunião na FACECA no dia 29/08, com a participação do Secretário Geral Adjunto da OAB Varginha, Dr. Alexandre Prado, do Diretor da FACECA, Dr. Antônio Carlos Luminato, e do Coordenador do Curso de Direito, Dr. Joaquim Donizeti Crepaldi, decidiu-se que Advogados poderão utilizar o estacionamento da FACECA quando da participação de atividade profissional no CEJUSC – Centro de Solução de Conflitos de Varginha.

A FACECA também disponibilizará um espaço para que os Advogados possam utilizar um computador e atender os clientes.

O Presidente da OAB Varginha, Dr. Ubirajara Franco Rodrigues, defende a importância da Advocacia no CEJUSC, destacando que a orientação jurídica adequada ao jurisdicionado é essencial para a consecução da Justiça.

O Secretário Geral Adjunto, Alexandre Prado, destacou que: “O jurisdicionado bem assistido é o caminho para a maior segurança nas conciliações e acordos. Esse encontro com as autoridades da FACECA é resultado de diversos pedidos dos colegas Advogados e nós, como membros da Diretoria da OAB, temos esse dever institucional de representá-los, bem como conscientiza-los sobre a importância do papel da advocacia nas soluções alternativas de conflito.”

O Diretor da FACECA, Antônio Carlos Luminato, e o Coordenador do curso de Direito da FACECA, Dr. Joaquim Crepaldi, reconheceram a importância das demandas da OAB Varginha e deixaram a FACECA inteira a disposição.

Fonte: Varginha Online