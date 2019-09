Advogado acusado de matar jovem é absolvido

Pin Compartilhar 0 Compart.

O advogado Clauber Antônio Correa Cardoso foi absolvido da acusação de ter matado Jhonatan Cândido Bernardes Bueno após uma briga em um grupo de Whatsapp.

O júri aconteceu nesta terça-feira (24) em Varginha. Depois de quase doze horas de julgamento, por volta das 20h50, o juiz José Paulino de Freitas Neto leu a sentença com o veredito do Conselho de Sentença. Os jurados entenderam que o réu agiu em legítima defesa e o absolveu.

De acordo a investigação, na noite de 23 de setembro de 2015, o advogado e a vítima discutiram pelo aplicativo e a vítima foi até a casa do réu para tirar satisfações. Já na porta da casa do advogado, os dois voltaram a discutir e Clauber disparou no olho de Jhonatan que morreu no dia seguinte no hospital.

Após o anúncio da absolvição, a mãe de Jhonatan passou mal e precisou ser amparada por amigos e familiares.

Uma multidão de pessoas aguardou do lado de fora do Fórum a decisão do Conselho de Sentença.

O julgamento começou por volta de 9h15. Quatro testemunhas foram ouvidas: um policial militar, a então namorada da vítima, a mãe do réu e um vizinho que mora perto do local do crime. Nove testemunhas foram inscritas, mas cinco foram dispensadas.

A mãe da vítima foi impedida de entrar no julgamento com uma camiseta com a foto do filho assassinado.

O advogado de defesa de Clauber, Fernando Magalhães, disse que ele agiu em legítima defesa.

Foto destaque: Varginha Online