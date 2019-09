Adolescentes vivem dia de parlamentar em projeto da Escola do Legislativo da Câmara

Pin Compartilhar 0 Compart.

Viver o processo legislativo na prática. Foi o que fizeram os 25 alunos que participaram da Plenária do projeto Nasce um Cidadão, da Escola do Legislativo da Câmara de Varginha, na última quinta-feira (05). Eles passaram o dia todo na Câmara e vivenciaram cada etapa que precisa ser cumprida até a aprovação ou não de um projeto.

Foram apresentados cinco projetos, de autoria dos próprios participantes do Nasce um Cidadão, que passaram pelas fases de pareceres, emendas, debate e discutiram até mesmo a derrubada ou não de um veto do Executivo. “Foi um dia de total imersão no processo legislativo, onde eles puderam colocar em prática a teoria que debatemos durante as oficinas do projeto. Eles tiveram que emitir pareceres sobre a constitucionalidade dos projetos e se saíram muito bem, pois a Constituição Federal é a base dos nossos encontros”, disse o diretor da Escola do Legislativo, Robson Almeida.

Os participantes do Nasce um Cidadão são estudantes dos oitavo e nono anos do Ensino Fundamental, das redes pública e particular, com idade de 13 a 15 anos. Eles se reúnem uma vez por semana na Câmara de Varginha, onde participam das oficinas do projeto. Uma das participantes do projeto, a Ana Luiza Rosa teve um Projeto de Lei de sua autoria selecionado pela Câmara dos Deputados como uma das três melhores propostas do Câmara Mirim 2019. A proposta da aluna Ana Luiza Silva Rosa concorreu com quase 900 projetos de todo o Brasil e foi classificada junto com mais dois projetos de estudantes da cidade de Joinville (SC).

O projeto apresentado por Ana Luiza propõe a diminuição do uso de agrotóxicos para a preservação das abelhas e exige que produtores rurais disponibilizem parte da propriedade para o desenvolvimento destes importantes polinizadores.

“Ficamos orgulhosos dos nossos alunos e de como se comprometem em estudar e debater, com qualidade, aquilo que é proposto. A Escola do Legislativo da Câmara de Varginha é uma referência positiva para os jovens, para a nossa cidade e até mesmo para o Brasil”, disse o presidente da Câmara, vereador Dudu Ottoni.

Além do presidente da Câmara, os vereadores Delegado Celso Ávila e Leonardo Ciacci participaram da abertura da Plenária e elogiaram a atividade, desejando bom trabalho aos estudantes.

Fonte e fotos: Câmara Municipal de Varginha