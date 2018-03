Adolescentes são detidos com drogas no São Geraldo

Ontem (22), a PM deslocou a Rua Doutor Silva Frota, bairro São Geraldo, onde segundo a vítima, uma senhora de 67 anos, alegou que vem sendo constantemente agredida e ameaçada pelo seu sobrinho de 13 anos, e que nesta data o menor com um cabo de vassoura, passou a ameaça-la e colocou-a para fora de casa.

No local a PM encontrou o adolescente juntamente com outro menor de 15 anos, onde os dois foram submetidos à busca pessoal sendo foi encontrado com o menor de 15 anos, 05 buchas de maconha e ainda 12,00.

Os menores foram apreendidos em flagrante e apresentados na delegacia de polícia juntamente com o material recolhido, onde permaneceram à disposição da justiça.

Fonte: Blog do Madeira / Informações da Ascom PM / Foto: PM