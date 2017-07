Adolescente em Varginha é preso traficando e portando arma de fogo

Após denúncias, um adolescente foi apreendido por portar arma de fogo e munições, nessa quarta feira (19), em Varginha. Foram encontrados ainda drogas e objetos relacionados.

A Polícia Militar após receber informações de que um rapaz estaria portando uma arma de fogo, deslocou à Rua Santo Expedito, no bairro Parque das Américas, onde deparou com um menor de 17 anos, o qual ao avistar a viatura policial ficou apreensivo e tentou adentrar em sua casa.

Devido a denuncia foi realizada a abordagem e busca pessoal, sendo encontrado com o menor um aparelho celular e R$ 200,00 em dinheiro.

A mãe do franqueou a entrada dos policiais militares na residência, e dentro do guarda-roupas do jovem a PM encontrou um revólver calibre .38 com duas munições intactas. Foi localizada ainda uma sacola plástica contendo 01 balança de precisão, 01 tablete grande de maconha e 08 pedaços pequenos da mesma substancia.

O menor foi apresentado na delegacia de plantão, juntamente com os materiais apreendidos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Fonte: Polícia Militar de Varginha