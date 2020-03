Adolescente é preso após esfaquear o padrasto e apedrejar a casa da mãe, no Cruzeiro do Sul

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um adolescente, de 14 anos, foi apreendido duas vezes no mesmo dia, em Varginha. Na última sexta-feira (27), o menor foi apreendido às 22h após golpear o padrasto com um canivete, na Rua José Gonçalves de Almeida, no bairro Cruzeiro do Sul.

A vítima, de 32 anos, teve ferimentos nas costas e em uma das mãos e foi socorrida para o pronto atendimento. Durante rastreamento da PM, o menor foi localizado e detido para a delegacia com a responsável legal e o canivete apreendido.

Mas tarde, após retornar da delegacia, o menor começou a apedrejar a casa da própria mãe, de 33 anos, ameaçando ela e toda a família de morte. Os policiais foram novamente acionados e encaminharam o adolescente para a delegacia junto com a mãe.

Ele já possui várias passagens pela polícia, segundo a PM.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Ilustrativa