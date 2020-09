Adolescente é apreendido após tentar entrar em presídio de Varginha com drogas e celulares

Menor, de 17 anos, tentou entrar no presídio pelos telhados.

Redação CSul/Foto: Divulgação Varginha 24hrs

Um menor, de 17 anos, foi apreendido na madrugada desta quinta-feira (24), após tentar entrar no presídio de Varginha portando drogas e celulares. Segundo os agentes penitenciários, o adolescente foi localizado no telhado de uma das salas da unidade prisional.

Com ele, foram localizados cinco quilos de maconha e 25 aparelhos celulares. O crime é semelhante ao acontecido no dia 26 de agosto, quando um rapaz foi flagrado pelos agentes tentando entrar no local, também pelo telhado, com materiais ilícitos.