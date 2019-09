Adolescente é apreendido após furtar moto no Cruzeiro do Sul

Pin Compartilhar 0 Compart.

Por volta das 15h50 da última sexta-feira (13), a Polícia Militar compareceu à Rua Pedro Marcelino, no bairro Cruzeiro do Sul, em Varginha, onde a vítima, de 30 anos, alegou que estacionou sua motocicleta Honda CG 125 FAN, com placa de Varginha, em frente à sua casa e minutos após, constatou o furto.

Foi iniciado rastreamento especialmente com as informações de suspeição repassada pela vítima, tendo a equipe policial conseguido apreender o menor infrator, de 14 anos, e recuperar o veículo num cafezal próximo à mata no Sítio Catimor.

O veículo seguiu apreendido para o pátio credenciado, assim como o menor que acompanhado por mãe, foi deixado na delegacia de plantão para as devidas providências.

Fonte e foto: PM