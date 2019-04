Acusado de matar ex-companheira a facadas se entrega à polícia

O homem acusado de ter matado a ex-companheira Ana Caroline Anselmo da Silva, de 24 anos, a facadas, em Varginha, se entregou à Polícia Civil na tarde desta terça-feira (16), às 15h. Luciano Eduardo Inácio, de 33 anos, se apresentou em uma delegacia da cidade acompanhado do advogado e foi ouvido pelo delegado regional.

Segundo a Polícia Militar, Ana Caroline estava chegando em casa, na manhã de segunda-feira (15), quando foi surpreendida ainda na garagem. O crime foi executado na frente dos filhos de 5 anos e um ano e meio; e também na presença de dois irmãos da vítima um de 10 anos e um de 14 anos.

Os militares foram chamados por vizinhos do casal que escutaram a briga. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas quando chegaram, Ana Caroline já estava sem vida na sala de casa.

Fonte: Varginha Online / Foto: Redes Sociais