“Acredite no Melhor”: Via Café Garden Shopping lança campanha de natal

Acreditar no próximo e em tudo de melhor que está por vir. Mais do que uma simples mensagem de otimismo, a campanha de Natal do Via Café Garden Shopping reconhece e deseja tudo de bom a quem enfrenta desafios diariamente, construindo sua vida com garra e fazendo do natal um tempo de muito carinho, amor e esperança. Foi com essa proposta que o shopping criou a campanha “Acredite no Melhor” reunindo, em uma promoção inspiradora para todos os clientes, alguns dos principais desejos de final de ano.

Para tornar a data ainda mais especial, o Via Café Garden Shopping vai sortear um caminhão de prêmios, que pode mobiliar toda uma casa. A dinâmica da campanha é bem simples: a cada R$ 350 em compras, o convidado do shopping é presenteado com um copo decorado Puket, além de receber um cupom para concorrer ao grande prêmio. O sorteio do caminhão de prêmios será realizado em 8 de janeiro de 2018, às 13h.

Ação é uma parceria com o Banco do Brasil e Cielo, e acontece entre os dias 1º de dezembro e 4 de janeiro de 2018. A pessoa que efetuar compras om os cartões Banco do Brasil, transacionados na máquina da Cielo, ganhará cinco cupons e atendimento preferencial em um dos caixas do balcão de trocas. Além disso, terá direito a gratuidade no estacionamento em sua próxima visita ao shopping.

“Para esse ano, pensamos em uma campanha que renovasse a esperança para o próximo ano. O natal é uma data em que as pessoas têm prazer em sair de casa e, por isso, fazemos questão de proporcionar a melhor experiência aos nossos convidados, nesses dias de festa”, ressalta Mariana Zonta, líder de Marketing do mall.

Fonte: Asscom do Via Café Garden Shopping / Blog do Madeira