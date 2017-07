Acontecerá neste sábado (8) festa Julina do Clube de Varginha

Acontece neste sábado (8) a partir das 19h, a Festa Julina do Clube de Varginha. A festa será no Salão Nobre do Clube que foi todo decorado para receber os convidados no clima da festa de São João. A primeira edição da festa temática aconteceu em 2015 e foi um verdadeiro sucesso.

A música ao vivo começa às 21h com Nielsen Silva e banda, no repertório, os sucessos sertanejos raiz e universitário, além do forró e do arrocha. Abrindo a festa a partir das 19h, o DJ Ney Martins.

A festa contará com serviço de bar completo, com garçons, cerveja, água, refrigerante e doses, além das tradicionais comidas típicas, tais como caldo de feijão, caldo de mandioca, canjiquinha, quentão e vinho quente, carne na chapa, cachorro quente, bolinho de milho, pão de queijo com pernil, quibe e buraco quente. As despesas do bar poderão ser pagas com cartão de crédito ou de débito.

Para as crianças terá pula pula e piscina de bolinha. Haverá também a distribuição gratuita de pipoca e algodão doce.

Todas as mesas já foram vendidas. Os Associados do Clube não pagam para entrar no evento. O ingresso para não associado custa R$ 15,00.

Para mais informações, ligue 35- 3221-2202.

Fonte: Varginha online