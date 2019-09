ACIV será parceira da SEDUC na realização da OBMEP “Nível A” 2019

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Varginha, será parceira pelo segundo ano consecutivo da Secretaria Municipal de Educação (SEDUC), na realização da 2ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – Nível A (OBMEP “Nível A” 2019), que será realizada no dia 29 de outubro.

Assim como no último ano, a ACIV estará realizando a impressão das provas a serem aplicadas. O primeiro colocado de cada série (4º e 5º ano) e seus professores, vão ganhar um notebook cada, além de uma medalha que também será entregue ao segundo e terceiro colocado. Todos estes prêmios serão doados pela ACIV.

A OBMEP “Nível A” 2019, é uma realização da Associação Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e do Ministério da Educação (MEC). O objetivo é estimular o estudo da matemática no Brasil, contribuindo para a melhoria da qualidade da educação básica. Bem como, descobrir jovens talentos.

Podem participar da olimpíada, os alunos do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental regularmente matriculados em escolas públicas municipais, estaduais e federais brasileiras. Alunos matriculados em outras modalidades, como EJA, estão aptos a participar desde que sua série escolar corresponda ao 4º ou 5º ano do Ensino Fundamental. A inscrição é gratuita e deve ser feita pela escola, entre os dias 9 de setembro e 10 de outubro.

“A ACIV realiza diversos eventos em parceria com a SEDUC, pois acreditamos muito na educação e queremos incentivar os estudos. A OBMEP “Nível A”, começou no ano passado e teve muito sucesso, estamos felizes em participar novamente”, disse o presidente da ACIV, Anderson de Souza Martins.

Para mais informações leia o regulamento em: www.obmep.org.br.

Fonte e foto: ACIV