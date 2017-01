ACIV realiza sorteio da Campanha Natal de Prêmios 2016

Foi realizado na manhã desta terça-feira (10), o sorteio da Campanha Natal de Prêmios ACIV 2016. Ao todo foram 14 prêmios, sendo 02 Smartphones, 05 Notebook’s, 05 TV’s e 02 Motos.

O sorteio teve início com os prêmios de menor valor – 02 Smartphones Samsung Galaxy J3, 05 Notebook’s Positivo Stilo, 04 TV’s LED AOC 32” e por último foi realizado o sorteio de 02 Motos Honda CG 125 FANi KS, sendo 01 moto para o consumidor e outra para loja onde foi vendido, vendedor com o nome no cupom foi premiado com 01 TV LED AOC 32”.

Confira o resultado:

1º Sorteio: 02Smartphone’s Samsung Galaxy J3

– Thalles A Vicente – Comprou na Bacana Bolsas

– Luciane M. M. Tavares – Comprou no Supermercado Maiolini

2º Sorteio: 05 Notebook’s Positivo Stilo

– José Amorim Alves – Comprou na Brasileiro Modas

– Maria Juçara C. Motta – Comprou na Papelaria Estrela

– Ana Lucia Martins – Comprou no Supermercado Maiolini

– Marcelo Massote – Comprou na ICC Informática

– Cristiana Mª Martins Caldonazo – Comprou na Eloy Calçados

3º Sorteio: 04 TV’s LED AOC 32”

– Patrícia Panhoca Pires Pereira – Comprou na DDik Sports

– Regina de Fátima Pereira – Comprou na Cacau Show

– Eliane Moreira dos Santos – Comprou na Buona Pizza

– Lilian Paiva – Comprou na Panificadora Eldorado

4º Sorteio: 02Motos + 01TV

– Rosemei Pereira da Silva – Comprou na Drogaria 7 de Outubro e a vendedora foi a Kátia