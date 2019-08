ACIV realiza sorteio da Campanha de Dia dos Pais

Pin Compartilhar 0 Compart.

Nesta campanha, foram sorteados 2 kit’s com uma poltrona e uma TV 43’ cada. Luísa Silva Rodrigues foi a primeira sorteada, ela comprou na loja Mattos Calçados com o vendedor Felipe. O outro premiado foi Kelyton Bernardes Oliveira, que realizou a compra na S.O.S com a vendedora Aline.

A próxima campanha será no Dia das Crianças e serão sorteados uma TV 39’ e um Playstation 4. As lojas participantes estarão identificadas com um cartaz da promoção, que começa em setembro. Para os associados que ainda não aderiram a campanha, ainda dá tempo de participar, ligue para 3219-3350 e fale com o setor comercial.

Fonte e foto: ACIV