ACIV Mulher realiza mais uma edição do projeto Entre Elas

Será realizada na próxima terça-feira, dia 26, mais uma edição do projeto Entre Elas. Neste mês o tema da palestra será: Como lidar com filhos diante da tecnologia. A palestrante é a Pedagoga e Psicóloga, Mariane Silva Bueno Braga Ávila.

O evento acontece às 19h, no auditório da ACIV. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas gratuitamente através do telefone: 3219-3350. O projeto Entre Elas é uma realização da ACIV Mulher e conta com a parceria da SAKEY, SEBRAE e OAB, tendo apoio do SINDVAR e SENAC.

Fonte: Blog do Madeira