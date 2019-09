ACIV, Fundação Cultural e Prefeitura realizarão ações culturais e sociais em comemoração ao Dia das Crianças

Pin Compartilhar 0 Compart.

No dia 5 de outubro, a ACIV, em parceria com a Prefeitura Municipal e Fundação Cultural de Varginha, realizará diversos eventos culturais e sociais em comemoração ao Dia das Crianças. Todos eles serão totalmente gratuitos.

Na Estação Ferroviária, das 09h às 13h, teremos brinquedos infláveis e pula-pula, além de 500 algodões doces e picolés, que serão distribuídos através de senhas, e pipocas, que serão ilimitadas. Teremos também, alegrando as crianças pelas ruas, os personagens infantis.

Enquanto no Capitólio acontecerá o Teatro do Mickey, às 10h30min. Serão disponibilizados 600 ingressos para o teatro, eles serão entregues na ACIV entre os dias 01 e 04 de outubro. Apenas os pais ou responsáveis podem retirar os bilhetes para as crianças e será necessário apresentação do documento original, do responsável e da criança. Cada criança que pegar ingresso para o teatro ganha uma senha para o picolé e algodão doce, que serão distribuídos no evento que estará acontecendo na Estação Ferroviária.

A ACIV ainda realizará outra ação, essa no Bairro Sion, com pula-pula, castelo inflável, pipoca e algodão doce, para as crianças que comparecerem à Praça Dr. Marcos Frota, das 09h às 13h.

“O Dia das Crianças é uma, dentre tantas ações realizadas pela ACIV, e que fazemos com maior prazer. Convido a todos para comparecerem e curtir com a família, esperamos por vocês”, disse o presidente da ACIV, Anderson de Souza Martins.

Fonte e fotos: ACIV