ACIV e MINASUL fazem balanço positivo do Café com Tudo

Na última sexta-feira (7), o presidente da ACIV, Anderson de Souza Martins, a gerente executiva da ACIV, Kátia Gozales e o presidente da MINASUL, José Marcos Magalhães, se reuniram na Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Varginha, para fazerem um balanço final do Café com Tudo 2019.

No encontro foram analisados todos os eventos realizados. As missões empresariais que visitaram o CCCMG, Procafé, UCOM, Porto Seco e Fazenda dos Tachos, princesinha do café, concursos (fotográfico e culinário), atrações culturais, shows, corrida do café e o centro de convivência no geral.

Para os realizadores, o Café com Tudo teve um resultado positivo, o produto final foi muito bom e de muita qualidade. “Foi um evento grandioso, como Varginha merece. Ficamos muito felizes com o resultado e ano que vem será ainda melhor”, disse o presidente da ACIV, Anderson de Souza Martins.

Fonte e foto: ACIV