ACIV convida lojistas a participarem da campanha “Semana do Brasil”

A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Varginha, convida todos os lojistas a participarem da campanha “Semana do Brasil”, lançada pelo governo federal nos últimos dias.

A ação, que será de 6 a 15 de setembro, foi criada pela Secom (Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República) e visa estimular o varejo, o turismo interno e movimentar a economia, além de incentivar o sentimento de patriotismo da população.

A inspiração para a criação da campanha, é o varejo norte-americano, que costuma realizar promoções em feriados nacionais. Desta forma, a ideia é criar uma espécie de ‘semana especial’ brasileira, a partir de um movimento integrado entre o poder público e a iniciativa privada, onde os comerciantes realizarão promoções, com preços especiais em seus produtos.

Entre em contato com a ACIV através do e-mail atendimento@aciv.com.br, para podermos lhe ajudar a fomentar as ideias de ações para a “Semana do Brasil”.

Fonte e foto: ACIV