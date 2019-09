ACIV convida influenciadoras digitais para o Varginha Fashion Day

Pin Compartilhar 0 Compart.

Acontece neste sábado (14), a partir das 9h30 da manhã, no Calçadão da Wenceslau Brás, a sexta edição do Varginha Fashion Day. O tradicional evento de moda realizado pela ACIV faz parte do calendário de eventos de Varginha e é o maior desfile a céu aberto do Sul de Minas.

Para esta edição, seis influenciadoras digitais são convidadas VIP. Elas vão acompanhar de pertinho toda a movimentação do evento.

“Sabemos que existem muitas influenciadoras em nossa cidade, mas infelizmente não conseguimos convidar todas, espero que o público goste de nossas escolhas”, disse o presidente da ACIV, Anderson de Souza Martins.

Letícia Silva, publicitária e digital influencer é uma das convidadas e está ansiosa para o evento. “As expectativas são as melhores possíveis, estou ansiosa para ver de pertinho, em primeira mão, as tendências da moda primavera/verão, vai ser incrível”, disse.

Participam desta edição as empresas SC Jeans Cambos, Central Joias e Relógios, Aracelly Bolsas e Acessórios, Ouseuse, Bacana Bolsas, Ville de France, Essencialle Presentes, Lojas Farina e New Calçadão.

Rafaela Verena também foi convidada e participa pela segunda vez do desfile. “Este é um evento muito importante para a cidade e o comércio. É bom saber que os comerciantes de Varginha estão valorizando cada vez mais o trabalho das influenciadoras da cidade. Estou ansiosa para conferir as novidades para as próximas estações”, comentou.

Além de Rafaela Verena (@rafaelaverena) e Letícia Silva (le.silva.oficial) foram convidadas: Michelly Hermann (@mi.hermann), Júlia Martins (@juliaamartinst), Letícia Pala (@leticia.pala) e a atual Miss Varginha Brenda Pereira (@brendapereiraoficial).

O Varginha Fashion Day é uma realização da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Varginha – ACIV e tem como apoio a ACIV Mulher, Rádio Itatiaia, Jean Carlo Cabeleireiro e Anelise Teodoro Ateliê.

Fonte e foto: ACIV