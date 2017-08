Um acidente envolvendo dois caminhões, sendo um caminhão tanque, causou congestionamento na tarde desta sexta (25/8), na Br 491, que Liga Varginha à Elói Mendes.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, houve derramamento de líquido inflamável e as equipes estiveram no local para controlar e evitar o risco de alguma explosão.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas, somente danos materiais.

Fonte: Blog do Madeira