Acidente no Bairro São Geraldo: Motociclista perde controle em cruzamento movimentado

Um acidente foi registrado no Bairro São Geraldo em Varginha. Segundo informações, o registro aconteceu por volta das 13 horas, no cruzamento da Rua Antônio Justiniano de Paiva, com a Rua Domingos Moterani.

De acordo com populares que estavam no local, uma moto com placa de Varginha, subia a Rua Antônio Justiniano de Paiva, quando foi desviar de um carro, Honda Civic com placas de Varginha, que descia a mesma via. Ao fazer o movimento de desvio, a motociclista caiu.

Segundo testemunhas a motociclista não teria encostado no carro. O motorista do veículo permaneceu no local, prestou os primeiros socorros até a chegada do Samu.

Fonte: Blog do Madeira