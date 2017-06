Acidente na Mg 167

O motorista de uma carreta carregada de café sofreu escoriações após o veículo tombar, na noite desta quarta-feira (28), na MG 167, entre Três Pontas e Varginha.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária Estadual, o veículo seguia sentido Três Pontas quando tombou na altura do km 28. A carga que estava em bags se espalhou na pista e o trânsito ficou lento. O motorista estava sozinho e foi socorrido pelo SAMU e Corpo de Bombeiros para o Pronto Atendimento Municipal do Hospital Bom Pastor em Varginha, foi atendido e em seguida liberado.

Fonte: Equipe Positiva