Acidente entre moto e caminhão termina com uma pessoa morta

Um acidente próximo a Avenida Princesa do Sul em Varginha na noite do última quarta-feira (9), fez uma vítima fatal.

Lourival dos Santos Martins, estava em uma motocicleta e se chocou com um caminhão ao tentar fazer uma ultrapassagem. Segundo informações do motorista da carreta, a vítima se chocou na lateral do veículo.

O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Redação CSul – Alisson Marques / Foto: Varginha 24h