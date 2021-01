Acidente entre carro e motocicleta deixam duas pessoas feridas na Francisco Navarra

Ocorrência envolveu, ainda, um terceiro veículo, que foi atingido e invadiu parte de uma loja.

Um grave acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas na noite desta quarta-feira (6), na Avenida Francisco Navarra, no cruzamento com a Rua Santa Terezinha (em frente ao Lar São Vicente), no bairro Jardim Andere.

Segundo testemunhas, a condutora do carro, de 35 anos, não havia respeitado o semáforo e, assim, se chocou contra o motociclista, um jovem, de 21 anos. A mulher negou que tenha avançado a sinalização vermelha. De acordo com a PM, apenas a perícia técnica iria definir, de fato, o que tenha acontecido.

Viaturas do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar foram até o local da ocorrência

Com o impacto da batida, um terceiro carro foi atingido e invadiu parte de uma loja. Conforme o Corpo de Bombeiros, o motociclista teve fraturas na tíbia e fíbula. Já a motorista, sofreu traumatismo cranioencefálico na parte frontal da cabeça. Os dois foram encaminhados ao Hospital Bom Pastor e seguem em observação.

Terceiro carro foi atingido e invadiu parte de loja; veículo que se envolveu no acidente ficou capotado na pista

A PM ressaltou, ainda, que todos os veículos estavam com documentação regular, sendo entregues a custodiantes aos condutores.