Acidente deixa motociclista gravemente ferido em Varginha

Vítima teve traumatismo craniano e ferimentos generalizados pelo corpo; ocorrência envolveu, além da motocicleta, um caminhão.

Um motociclista ficou gravemente ferido após um acidente envolvendo a motocicleta em que ele estava e um caminhão. A ocorrência foi registrada na madrugada deste sábado (7), no cruzamento da Avenida São José com Rua Presidente Antônio Carlos, no Centro de Varginha. O piloto, um homem, de 29 anos, teve traumatismo craniano e ferimentos generalizados pelo corpo. Já o garupa, um jovem, de 22 anos, teve apenas ferimentos leves e recusou atendimento médico.

Motocicleta ficou bastante danificada após a batida/Foto: Corpo de Bombeiros

A suspeita é que um dos veículos não tenha respeitado a sinalização e avançado o semáforo com sinal fechado. O condutor do caminhão não teve ferimentos e permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar.