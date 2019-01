Academias de rua voltam com toda animação em Varginha

O Projeto Academia de Rua inicia sua edição 2019. Para quem quer começar o ano novo com um estilo de vida saudável, esta é uma ótima oportunidade.

As academias voltaram a todo vapor nesta quinta-feira (3). O projeto é realizado pela SEMEL (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Varginha) e pela Prefeitura Municipal de Varginha.

No comando das aulas está o grande professor Flávio Pontes, que não vai deixar ninguém parado nas aulas e garante muita animação.

As aulas acontecem em vários locais. Nos sábados haverá programações especiais de manhã.

Academia de Rua Vila Paiva: 2ª a 6ª feira – 18h as 20h

Academia de Rua Santa Maria: 2ª, 4ª e 6ª feira – 7h as 9h

Academia de Rua Vila Floresta: 3ª a 5ª feira – 7h as 8h30

Fonte: Varginha Digital

Foto: Reprodução