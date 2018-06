Abertura do VIII Congresso Sul Mineiro de Municípios reúne autoridades em Varginha

Começou nesta quinta-feira (28) e segue até esta sexta-feira (29), o VIII Congresso Sul Mineiro de Municípios – Congresul e a VIII Exposição de Produtos e Serviços para os Municípios, no Centro de Convenções/Unis, na Cidade Universitária, em Varginha.

Em entrevista ao CSul, o presidente da Empresa de Desenvolvimento Regional do Sul de Minas – Edersul, Braz Pagani, afirmou que o “objetivo do Congresul é elaborar uma pauta sobre o desenvolvimento nos municípios. A expectativa é que venha um corpo competente da prefeitura, onde os prefeitos compromissados da região queiram sentar com entidades governamentais, para planejar e fazer a carta do Sul de Minas. A carta direcionará a importância dos projetos na região, com a participação do governo, entidades e empresas, ou seja a parceria-publico privada, onde todo o corpo técnico está sendo trabalhado”.

O VIII Congresul é um evento técnico que aborda temas como Turismo de Negócios e Lazer, Gestão Administrativa e Tecnológica, Meio Ambiente, Assistência Social, Desenvolvimento Sustentável, e demais projetos e serviços, buscando soluções de desenvolvimento para a região.

Autoridades varginhenses

Durante solenidade de abertura, estiveram presentes diversas autoridades varginhenses, entre elas o prefeito de Varginha, Antônio Silva, o presidente da Câmara, Leonardo Ciacci acompanhado dos vereadores Zacarias Piva, Dudu Ottoni e Delegado Celso Ávila, além do secretário municipal de turismo, Barry Charles.

Para o prefeito Antônio Silva, “o evento é um exemplo das iniciativas oportunas no momento em que vivemos, pois todos buscam desenvolvimento, iniciativas inovadoras que possam contribuir para superarmos a crise em que o Brasil vive. O evento é um prestígio para Varginha, pois recebe empresários e municípios que se unem nesta ação”, ressaltou.

Já o presidente da Câmara de Varginha, Leonardo Ciacci, ressaltou que “para nós, sediar um evento dessa natureza é de suma importância, uma vez que o Sul de Minas, apesar de ser uma região privilegiada, está sempre atento aos eventos que aqui ocorrem e aos próximos investimentos que podemos ter na nossa região. Somos um povo só, o povo do Sul de Minas e a realização do Congresul em nossa cidade, é muito importante para que saibamos discutir o que seria mais importante para a região. Esperamos que sejam debatidos assuntos de interesse de toda a comunidade”, concluiu.

O secretário de turismo de Varginha, Barry Charles, afirma que “o Congresul é importante para todo o Sul de Minas, pois serão discutidas e criadas novas ideias para melhorar, alavancar e fomentar o turismo regional”.

Ação é direcionada aos 155 municípios da região,composto pelas microrregiões ALAGO, AMAG, AMALG, AMARP, AMASP, AMBASP, AMOG, AMESP, AMVER e AMEG, abrangendo mais de 2,8 milhões de habitantes com o PIB avaliado em 50 bilhões de reais.

Ainda em entrevista ao CSul, o presidente interino do Sistema Fecomércio MG, SESC e SENAC, Lúcio Emilio de Faria Junior, afirma que “desde a elaboração do evento, há 10 anos atrás, o BrazPagani pensava em fazer essa união, esse congresso, então sempre conversamos e o apoiamos. Tudo o que foi possível até agora estivemos juntos. O Congresul é de extrema importância para o Sul de Minas, pois a região é impulsionada pelo turismo, cultura e café”, conclui.

Participam do evento autoridades governamentais e empresariais, técnicos, prefeitos, secretários, funcionários municipais, vereadores, lideranças políticas, entidades de classe e pessoas ligadas ao desenvolvimento regional.

Programação 29/06

09h30 – Palestras.

Painel de Gestão

– Presidente da Mesa: Diretor do Senac – Sistema Fecomércio Sesc/Senac – Luciano Fagundes;

– Vice-Presidente da Mesa: Vice-Presidente da Campos e Campos Advogados – Bruno Freitas Campos;

– Palestrante 1: Estudos Econômicos da Fecomércio – Guilherme Almeida;

– Palestrante 2: Jurídico Tributário da Fecomércio – DR. Marcelo Morais.

Painel de Gestão Pública com Foco em Melhoria de IDH

12h às 14h – Almoço;

14h – Palestras.

Painel de Turismo de Negócios, Lazer e Eventos

– Presidente da Mesa: Secretário Executivo do Ministério do Turismo – Dr. Alberto Alves;

– Vice-Presidente da Mesa: Secretário de Estado de Turismo de Minas Gerais – Gustavo Arrais;

– Palestrante 1: Diretor Presidente da Open Full Digital – Tema: Portal do Turismo do Sul de Minas – GleissonHerit;

– Palestrante 2: Diretor Pres. da Edersul Braz Pagani Filho – Tema: Passaporte do Turismo;

– Palestrante 3: Secretário do Estado de Turismo de Minas Gerais: Gustavo Arrais – Turismo de Negócios, Lazer e Eventos e + Gastronomia;

Membro da Mesa

– Hans EderhardAichinger – Consultor para Empreendimentos;

– Ricardo Farias – Ex. Secretário do Estado de Turismo de Minas Gerais e Deputado Estadual.

17h

Elaboração da Carta do Sul de Minas

– Presidente da Comissão: Juliano Cornélio

Membros da Comissão

– Bruno Freitas Campos;

– Rômulo Azevedo Ribeiro;

– Zacarias Piva;

– Raquel Grassi Cristina Costa Figueiredo Motta;

Redator da Carta

– Hélio Ramos

18h30

Encerramento do VIII Congresul e Leitura da Carta do Sul de Minas

19h

Coquetel de Encerramento com o show dos “Patronagens Band”.

Redação CSul – Ana Luisa Alves