Abertura da 3ª Feira Natalina de Economia Criativa foi marcada por emoção e reconhecimento

Nesta terça-feira (20), foi realizada a abertura da 3ª Feira Natalina de Economia Criativa, em Vraginha. A Feira está no Corredor Cultural e fica até o dia 23 de dezembro. A abertura contou com a presença de diversas autoridades como o Prefeito Antônio Silva, vereadores, secretários de governo, além de jornalistas, servidores, artesãos e o público em geral.

O início da solenidade foi marcado pela apresentação do diretor superintendente da Fundação Cultural de Varginha, Prof. Francisco Graça de Moura, das ações realizadas pela instituição, nos 04 anos de sua gestão. Em seguida, o prefeito Antônio Silva agradeceu a iniciativa e reconheceu o mérito de todo o trabalho desenvolvido pela Fundação, o que foi confirmado, na sequência, pelo deputado Dilzon Melo, também presente no evento.

Na sequencia, cumprindo compromisso assumido, o Prof. Francisco procedeu à entrega dos cheques do apoio financeiro às Folias de Reis, integrantes do Patrimônio Cultural Imaterial da Cidade de Varginha.

No final, foi feita a entrega dos certificados aos concluintes do Curso de Web Design do Centro de Formação Tecnológica, Turma Prof. Rosana Aparecida de Carvalho, pela própria secretária de educação. O encerramento se deu com a apresentação de um pocket show com a banda mirim do CDCA, conduzida pelo Mestre Claudião, que emocionou toda a plateia com temas natalinos.