Abertas inscrições gratuitas para oficina de chaveiro em crochê

Já estão abertas as inscrições para a oficina gratuita de chaveiro em crochê oferecida pela Assoart na Casa do Artesão. A atividade acontecerá na próxima quinta-feira (11/07), das 14h às 17h, no Via Café Garden Shopping.

Para participar, basta se inscrever na Fundação Cultural pelo (35) 3690-2708 ou ainda presencialmente na Casa do Artesão, que fica ao lado do Supermercado BH. Será necessário levar apenas agulha de crochê nº 1 ou 2. O restante do material e um lanche será disponibilizado pela Assoart.