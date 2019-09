Abastecimento de água será interrompido neste domingo em Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Reprodução Internet

No próximo domingo, haverá interrupção de abastecimento de água em Varginha na parte da manhã. Segundo a Copasa, o motivo seria a falta do fornecimento de energia elétrica para manutenção da concessionária responsável.

“A Copasa informa que o abastecimento de Varginha será interrompido, na manhã do próximo domingo (15/09), em razão da falta do fornecimento de energia elétrica para manutenção da concessionária responsável. A previsão é que o fornecimento de água seja normalizado, no decorrer da tarde do mesmo dia (15)”, disse em nota divulgada nesta sexta-feira (13).