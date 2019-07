A história se repete – Facas são apreendidas durante o 5ª da Boa Música em Varginha

Durante mais uma edição do projeto 5ª da Boa Música, que acontece na Estação Ferroviária de Varginha nas quintas-feiras, a Guarda Civil Municipal e o Tático Móvel apreenderam facas, facões e tesoura na edição desta quinta (4).

As apreensões da Guarda Civil Municipal foram durantes as revistas para entrar dentro do evento. duas facas, uma tesoura, um canivete foram apreendidos.

A apreensão do Tático Móvel aconteceu quando um indivíduo bastante conhecido no meio policial ficou apreensivo ao ver a viatura. Ele foi abordado e durante busca pessoal foi encontrado na cintura um facão com 50 cm de lâmina.

O mesmo indivíduo já tinha sido preso no dia 09 de maio, no primeiro evento após o homicídio no local no dia 25 de abril.

Naquela ocasião ele havia dito que era chegado da vítima do homicídio. Gabriel Rogério da Silva de, 18 anos, foi preso e levado para a Delegacia da Polícia Civil.

Gabriel disse aos militares que frequentemente anda armado e que quer vingar a morte de um colega. Após assinar um TCO “ Termo Circunstanciado de Ocorrência “ ele foi liberado.

Fonte: Minas Acontece / Fotos: Minas Acontece, PM, GCM