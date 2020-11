Decoração Natalina tem prazo para inauguração em Varginha

A decoração natalina no centro de Varginha ficará pronta até a próxima quarta-feira (25).

Segundo a Prefeitura, o projeto inclui uma árvore de 16 metros de altura com a ponteira e totalmente iluminada em pisca e mangueiras de led predominantemente nas cores azul e vermelha, no centro da Praça do ET.

Em conjunto com a árvore de Natal serão instalados dois anjos luminosos em 3D de 6 metros de altura com microlâmpadas de led e estrutura metálica que integrarão o pórtico de entrada à Praça do ET. O tradicional presépio será outra atração.

Já na Concha Acústica Mariângela Calil terá um letreiro de Feliz Natal iluminado com duas estrelas, tudo em 3D. Como não haverá apresentações, o projeto prevê aproveitar o espaço para preenchimento, tornando a decoração mais robusta. De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo e Comércio – Setec, “a execução da decoração natalina está sob responsabilidade da empresa PH Decorações Natalinas, vencedora da licitação”.

O prefeito Vérdi Lúcio Melo explica que o Natal de 2020 será realizado de forma atípica, em decorrência da pandemia donovo coronavirus. “Com os números ainda expressivos da Covid-19, optamos por seguir firmes no enfrentamento ao coronavírus e descartamos os eventos que poderiam provocar aglomerações no centro da cidade”. O prefeito ressalta que fica dispensada a Casa do Papai Noel, assim como o próprio personagem justamente para evitar a proximidade das pessoas. “Mesmo com essa pandemia que mudou bastante a rotina de todos, a Prefeiturase empenha para proporcionar um pouco de alegria nesse período de fim de ano”, conclui o prefeito.

Confira a Decoração Natalina de 2019, em Varginha:













A decoração natalina permanecerá até o dia 5 de janeiro.

