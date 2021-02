Estoques destinados à primeira dose de vacinas contra a covid-19 são finalizados em Varginha; 4.130 pessoas foram imunizadas

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, município já fez uso de todas as doses voltadas à primeira aplicação.

Redação CSul/Foto: Arquivo/Prefeitura de Varginha

Foi divulgado na noite desta terça-feira (23), pela Secretaria Municipal de Saúde, o boletim de imunização contra a covid-19, em Varginha. Conforme o documento, o município já fez uso de todas as doses referentes a primeira aplicação. Segundo dados, 4.130 pessoas já foram imunizadas com a 1ª dose e 1.578 com a 2ª.

Varginha recebeu até agora, 5.820 doses da CoronaVac para primeira e segunda dose. O município também recebeu, além da CoronaVac, 1.220 doses doses da vacina de Oxford/AstraZeneca para a 1ª aplicação.

Conforme divulgado, das 4.130 doses aplicadas da primeira remessa foram imunizados: 100 idosos asilados; 12 casa inclusiva; 3.540 profissionais de saúde e 478 idosos com 88 anos ou mais.