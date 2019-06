9º BBM homenageará “Amigos do Bombeiro”

Nesta quarta-feira (26), serão realizadas a partir das 9h, no auditório do Sest Senat, diversas homenagens a pessoas e instituições que apoiam o 9º Batalhão de Bombeiros Militar, em Varginha.

O comandante do 9º BBM, tenente-coronel BM Alexandre Humia Casarim, tendo a companhia do 6º Comando Operacional de Bombeiros sediado em Poços de Caldas, Coronel BM Giuvaine Barbosa de Moraes (foto à esquerda), fará a entrega de Certificados de “Amigo do Bombeiro”.

Evento acontece em comemoração ao Dia Nacional do Bombeiro (2 de julho) e à Semana de Prevenção e Combate a Incêndio.

Um dos homenageados será o micro-empresário Cléber Orígenes Braga, que recentemente organizou e realizou o 1º Torneio de Futebol Society do Conselho Municipal de Segurança Pública – CONSEP, que aconteceu no campo do 24º Batalhão da Polícia Militar. Sagrou-se campeão o escrete da Polícia Militar, ficando o vice-campeonato com o time da SEAP – Presídio. A agremiação da Guarda Municipal ficou em terceiro e o 9º BBM em quarto lugar.